Fiorentina-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Fiorentina-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della venticinquesima gara di Serie A

Fiorentina-Milan: venticinquesimo match per i rossoneri, diciassettesimo sotto la gestione di Pioli. Trasferta delicatissima quella di Firenze, un banco di prova decisivo per testare la maturità di Romagnoli e compagni. Dopo la vittoria, sofferta e sporca, ottenuta in casa contro il Torino adesso il Diavolo dovrà dimostrare caparbietà e carattere per rimanere in corsa agli obiettivi europei. Fiorentina-Milan live: la Fiorentina d’altra parte arriva dalla larghissima vittoria contro la Sampdoria.

Fiorentina-Milan, cronaca testuale

Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali

Fiorentina-Milan, ultime e probabili formazioni

FIORENTINA – 3-5-2 per gli uomini di Iachini. Difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo ballottaggio tra Duncan e Benassi, con il primo favorito. Esterni di centrocampo saranno Lirola e Dalbert. Davanti invece Vlahovic è favorito su Cutrone, mentre sicuro titolare è Chiesa.

MILAN – Emergenza difesa per Pioli. Con le assenze di Kjaer, Duarte e l’acciacco fisico di Musacchio, sarà Gabbia titolare al fianco di Romagnoli. Sugli esterni agiranno Theo Hernandez e Conti, attualmente favorito su Calabria. Centrocampo confermatissimo, con Castillejo e Rebic sulle ali e la coppia Bennacer-Kessie in mediana. Davanti torna titolare Calhanoglu, che agirà alle spalle di Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1) – Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Fiorentina-Milan, i precedenti con Calvarese

L’aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri che dirigeranno le gare valide per la 25esima giornata del Campionato di Serie A 2019/20. Il Milan affronterà la Fiorentina e l’arbitro della gara sarà Calvarese. Il direttore di gara vanta 133 partite in Serie A. Molto positivo il bilancio del Milan nelle gare dirette dal 44enne di Teramo. In quattordici partite totali il bilancio dice che il Milan ha vinto nove volte, pareggiato due e perso 3.