Tuttosport: «Milan, Rangnick fa i nomi, lo chiamavano der professor»

Tuttosport: martedì 17 marzo, Rangnick lo chiamano il der professor, vista la sua competenza nello scovare talenti e trasformarli in campioni

Ralf Rangnick, stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe il possibile futuro allenatore dal Milan. Il club rossonero farebbe un grande colpo, visto che oltre ad essere competente sul campo come guida tecnica, è abile sia come direttore sportivo sia come talent scout.

In questo ultimo settore in modo particolare l’ex Schalke 04 ha cresciuto personalmente giocatori come Matip, Mané, Firmino, Keita, tutti e quattro attualmente campioni d’Europa con il Liverpool. L’ultimo della collezione sarebbe Haaland, per il quale il Borussia Dortmund ha sborsato circa 45 milioni di euro.