Tuttosport: “Milan, alta tensione ma Ibra è vicino. Ottimismo per Zlatan”

Tuttosport Martedì 24 Dicembre, al centro Ibrahimovic, ultimatum del Milan al campione svedese per chiudere la trattativa

Tuttosport, Ibrahimovic in taglio alto in prima pagina, il Milan fissa un ultimatum per mettere alle strette il giocatore e chiudere la trattativa. Il Milan non demorde, ci sono ancora possibilità da sfruttare con ogni mezzo.

ALTA TENSIONE- “Milan, alta tensione ma Ibra è vicino. Boban e Maldini sotto pressione. Ottimismo per Zlatan“. Così il quotidiano piemontese di questa mattina alla vigilia di Natale.