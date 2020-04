Tuttosport, Ibrahimovic è ancora in Svezia con il permesso del Milan e non tornerà fino a data certa della ripresa allenamenti

MILAN TRANQUILLO- Come riporta il quotidiano piemontese, l’attaccante rossonero non tornerà a Milano fino a quando non ci sarà una data ufficiale per il ritorno in campo. Da Casa Milan tutto regolare, concesso a Zlatan di rimandare a data da destinarsi il suo viaggio di rientro.