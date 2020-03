Tuttosport: “Gli Agnelli e Silvio, 20 milioni contro il virus”

Tuttosport, Mercoledì 18 Marzo, in colonna di destra della prima pagina in risalto la donazione da 20 milioni di euro tra Agnelli e Berlusconi

Tuttosport, Coronavirus, Agnelli e Berlusconi donano 10 milioni di euro a testa per aiutare chi in questo momento mette in gioco la propria vita per salvare quella degli altri. Un gesto che il quotidiano piemontese ha voluto evidenziare così.

20 MILIONI CONTRO IL VIRUS- “Gli Agnelli e Silvio, 20 milioni contro il virus”. Questo il titolo del quotidiano, una bella cifra che si somma a tutte le altre donate.