Tutto fermo per Paquetà, la Fiorentina prende tempo

Al momento non ci sono offerte per Lucas Paquetà. I rossoneri non hanno ricevuto proposte interessanti e sarebbero felici di trattenere il giocatore anche per la prossima stagione. I dialoghi con la Fiorentina sono fermi, a causa delle richieste di Rocco Commisso. Il Mialn voleva inserire il brasiliano nell’operazione per Milenkovic, mentre il vulcanico presidente Viola ha subito separato le due trattative di mercato. Con tutta probabilità Paquetà dovrebbe rimanere a Milano, a meno che non sia il giocatore stesso a chiedere la cessione.