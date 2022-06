Tutti pazzi per Gnonto: oltre alla A anche Ajax e Psv sul 2003

Serie A, Bundesliga e ora anche dall’Olanda, sono tutti pazzi di Wilfried Gnonto: sul classe 2003 l’interesse di Ajax e PSV

Sono tutti pazzi di Wilfired Gnonto, che sta giocando in questo momento contro l’Ungheria con la maglia dell’Italia.

Il classe 2003 è finito nel mirino di diversi club nei giorni scorsi. In Serie A non solo il Sassuolo, ma anche Bologna, Torino e Sampdoria. Oltre a loro e ai club della Bundesliga, anche Ajax e Psv avrebbero mostrato interesse per l’attaccante in scadenza con lo Zurigo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.