Turci: «Supercoppa? Il Milan ha avuto questo merito, l’Inter forse si è sentita superiore!» . Le dichiarazioni del giornalista sulla finale

La sconfitta in Supercoppa contro il Milan sta facendo discutere in casa Inter. Intervenuto a InterNews24 Turci di DAZN ha fatto il punto.

LE PAROLE – «Io credo che, come spesso è accaduto in passato, quando l’Inter ha perso delle partite, anche se sono soltanto due nel 2024, in quei frangenti, ha smesso di essere squadra, non giocando come sa giocare, forse anche sentendosi superiore all’avversario dopo aver segnato dei gol. Penso che la finale non sia stata giocata male per la prima ora. Poi ho avuto la sensazione che non ci fosse più la stessa fame di vincere vista nell’Inter nel corso del 2024. Stiamo parlando di una partita singola, non di un frangente lungo di stagione. Può essere un insegnamento, perché non credo possa avere delle ripercussioni mentali su una squadra con tanti giocatori forti, che ha dimostrato di sapersi sempre rialzare, però può insegnare a non mollare nemmeno un cm anche quando le partite le hai paradossalmente messe in tasca. Può capitare di trovare un Milan che gioca di squadra, di gruppo e anche con gli episodi, riesce a pareggiare e vincere una partita. Io credo che l’Inter riuscirà a riprendersi bene e cancellare questa sconfitta, mettendola da parte».