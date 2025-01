Turci su Conceicao: «La principale differenza con Fonseca riguarda questa cosa». Le sue dichiarazioni in esclusiva sul Milan

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole su Sergio Conceiçao.

Il Milan ha da poco cambiato guida tecnica, quali sono le principali differenze tra Fonseca e Conceiçao?

«Li ho seguiti entrambi da bordo campo, la sensazione è che con Conceiçao sia un Milan molto più verticale. Tiene meno il pallone, si cercano più sugli attaccanti e la verticalità per scatenare la velocità di Leao. L’attacco dello spazio, dal punto di vista tecnico tattico, credo sia la principale differenza. Moto di orgoglio con il cambio, che porta una scossa e lo abbiamo visto in Supercoppa. Per quanto ci siano ancora problemi in certi frangenti, i giocatori mettono qualcosa in più. Alcuni difetti restano, però in così poco tempo è difficile mettere mano subito alla squadra e cambiare i dettami. Difficilmente si può giudicare il lavoro dopo un mese».