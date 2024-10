Tuchel Milan, è ufficiale il futuro dell’ex Chelsea: c’è il comunicato dell’Inghilterra

Tuchel Milan, sfuma definitivamente l’ipotesi Milan: ufficiale l’incarico come nuovo CT della Nazionale inglese

La Football Association ha ufficializzato la nomina di Thomas Tuchel, accostato anche al Milan come possibile post Fonseca, come nuovo ct dell’Inghilterra.

COMUNICATO – «La FA ha annunciato che il vincitore della Champions League Thomas Tuchel è il nuovo allenatore della nazionale maggiore inglese e sarà assistito dall’allenatore inglese di fama internazionale Anthony Barry. Tuchel torna nel calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che l’ha portato a diventare campione europeo e mondiale, avendo anche ottenuto successi a livello d’élite in Germania e Francia. Inoltre, è stato votato allenatore dell’anno UEFA e FIFA nel 2021 in riconoscimento del suo lavoro in Inghilterra.

Il suo arrivo alla FA conclude un’ampia ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo la sconfitta dei Three Lions alla finale di Euro 2024. La decisione di reclutare Tuchel e Barry è stata approvata dal Consiglio della FA all’inizio della scorsa settimana, con Tuchel che ha firmato il suo contratto martedì 8 ottobre. L’annuncio è stato ritardato per ridurre al minimo le distrazioni durante il ritiro internazionale appena concluso. La coppia inizierà a lavorare il 1° gennaio 2025 in vista del processo di qualificazione per le finali della Coppa del Mondo FIFA dell’anno successivo, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

Tuchel si riunirà a Barry, avendo lavorato a stretto contatto con l’inglese al Chelsea e al Bayern e dove insieme hanno vinto quattro trofei tra entrambi i club. Barry, nato a Liverpool, che è titolare di una licenza UEFA Pro, ha un notevole pedigree internazionale, in particolare lavorando con Belgio e Portogallo, rispettivamente per la Coppa del Mondo 2022 e per Euro 2024».