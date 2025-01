Trincao Milan, l’ala portoghese apre all’addio allo Sporting: cifre e dettagli

Trincao Milan, l’ala portoghese classe 1999 apre all’addio allo Sporting per rilanciarsi in un grande club: cifre e dettagli, è una priorità di mercato

La priorità del mercato Milan, dopo l’infortunio di Chukwueze, è un esterno alto e ai nomi di Akliouche e Leweling si aggiunte anche quello di Trincao, giocatore che appartiene alla “scuderia” di Mendes come Conceicao.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che l’ala classe 1999 avrebbe voglia di rilanciarsi in un grande club dopo i fallimenti al Barcellona e Wolves, anche se i portoghesi non vorrebbero cederlo a gennaio. Mendes potrebbe dare una mano alla buona riuscita della trattativa, così come il fatto che Trincao ha il contratto in scadenza nel 2026. Il costo è di 25 milioni.