Trincao Milan, il primo nome di mercato per Conceicao: cosa filtra. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina avrà risvolti importanti anche per quanto riguarda il calciomercato Milan.

Il Milan attacca ma resta sempre a corto di gol. Proprio per questa ragione il club rossonero e

Jorge Menedes stanno discutendo sul futuro di Trincao, uno dei talenti più brillanti del suo

gruppo. Nei prossimi giorni potrebbero svilupparsi aggiornamenti importanti.