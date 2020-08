Trevisani: «Tonali che acquisto. Con Ibra è un Milan da Champions»

Riccardo Trevisani, telecronista di Sky Sport, ha parlato del calciomercato operato dal Milan quest’estate

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani ha parlato del mercato fin qui operato dal Milan. Ecco le sue parole: «E’ un Ibrahimovic carico, è importante per Pioli e per tutta la sqadra. Con Ibra è senza dubbio un altro Milan. Tonali? C’è la mano di Maldini, sta prendendo sempre più confidenza con il nuovo ruolo. Con Tonali, il Milan prende un grande giocatore e ora in mezzo al campo non ha più solo Kessie e Bennacer. Tonali può ricoprire più ruoli, volendo può fare anche il trequartista».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Se dovesse tornare anche Bakakyoko, il Milan avrebbe davvero un centrocampo molto forte. Tonali sa fare tutto, sa difendere e attaccare, sa giocare corto e lungo. E’ un centrocampista super moderno, il Milan ha fatto un ottimo acquisto. Il Milan può lottare per la Champions».