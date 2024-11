Le parole di Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: il giornalista e telecronista ha analizzato il Milan

PAROLE – «Penelope faceva e disfaceva la sua amata tela e Paulo Fonseca sta facendo un po’ come Penelope. Il Milan è una squadra forte, con giocatori forti e che può fare grandissime partite. Dal punto di vista di quello che l’allenatore ha in mano, il Milan ha bisogno di un aiuto ad essere normalizzata, non incasinata perché lo è già di suo, ma ha tanto talento che va messo in un frullatore e devi uscirne con 10 soldati e Rafa Leao, libero di ciondolare e accendersi. Se hai visto come hai trovato la quadra al Bernabeu con Musah, Reijnders, Fofana e i tre davanti, e al posto di Musah non metti Zeroli che è un centrocampista, ma metti Chukwueze che è uno squilibrato tatticamente, la squadra si squilibra come a Parma e in altre situazioni».