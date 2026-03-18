Trevisani netto: «Con Patric regista mi sconvolge che…». Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La recente sconfitta del Milan patita allo Stadio Olimpico contro la Lazio ha innescato un dibattito acceso nel mondo del calcio italiano. Si tratta del terzo stop stagionale per i rossoneri, ma del primo assoluto lontano dalle mura amiche, un dato che fa riflettere sulla tenuta psicologica del gruppo nei momenti di massima pressione. Sull’argomento è intervenuto in modo netto Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista Mediaset, che durante la trasmissione “Cronache di Spogliatoio” ha analizzato il momento delicato del Diavolo.

PAROLE – «Mi sconvolge il fatto che trovando un avversario che gioca con Patric regista, non si possa pensare di uscire dallo spartito di mettere magari un 3-4-2-1 o un 4-3-2-1, uscire da questo 3-5-2 obbligatorio tra l’altro con i due dei due che non sono due. Giocare con tre centrocampisti e lasciare giocare Leao nel suo ruolo a sinistra. Domenica sbagliando nella reazione ha provato a dire all’allenatore: ‘Ma se non gioco quando fai i tre e io posso star largo a sinistra, quando gioco io?’. Ricordo a chi insulta Leao, dicendo che non fa una mazza, che è il capocannoniere del Milan. Ma potrebbe giocare nel 4-3-3 alto a sinistra»