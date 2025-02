Trevisani furioso su Milan Inter: «Non cambia le prestazioni, ma cambia la presa per i fondelli»

Trevisani, nel corso del programma ‘Fontana di Trevi’, ha mosso una critica pesante al Var di Milan Inter

Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione ‘Fontana di Trevi’, è tornato sull’episodio arbitrale di Milan Inter, ovvero il rigore non concesso ai nerazzurri dopo il contatto avvenuto in area di rigore rossonera tra Pavlovic e Thuram.

LE PAROLE – «Sulle dichiarazioni ogni allenatore fa il proprio gioco. Una serie di episodi, poi Inzaghi parla. Avremmo sentito anche l’audio, invece in questo caso non c’è. Tutti i casi grossi, gli audio spariscono. Basta dire abbiamo fatto degli errori, quello è un errore grave, sgambetto, rigore clamoroso. Non cambia le prestazioni, ma cambia la presa per i fondelli. Capisco che un arbitro possa vedere Theo, l’altro pure, ma quello che gira i video che non riesca a trovare l’immagine del doppio sgambetto fa ridere. La spiegazione è una sola: non l’hanno visto, altrimenti devono andare a fare i panini con le salamelle fuori dallo stadio».