Trevisani: «Mi pare presto per dare giudizi su Tonali, vi spiego il motivo»

Trevisani ha spiegato come con Tonali si debba avere pazienza vista la giovane età: da evitare un Manuel Locatelli bis

Riccardo Trevisani, in onda su Sky Sport 24, ha parlato di Sandro Tonali e del suo futuro, con il Milan che sta parlando col Brescia in merito al suo riscatto:

«Tonali non ha fatto una buona annata, ma è un 2000: i ragazzi vanno fatti giocare e sbagliare. Non c’è un’età in cui i giocatori devono per forza finire la loro crescita. Con calma a dire che Tonali non è buono. Ha bisogno di tempo. Occhio ad evitare un Locatelli bis».