Trequarti Milan: Messias scala le gererchie, ha convinto Pioli

Il Milan ha tante alternative sulla trequarti, tra queste Messias. Il brasiliano sta conquistando Pioli e scalando gerarchie

Come riportato da Calciomercato.com a oggi è il titolare a destra, nel tridente alle spalle della punta. L’anno scorso ha chiuso il campionato con 1426′ spalmati in 26 presenze, alle spalle di Saelemaekers, che ha giocato di più (1864′ in 36 presenze). Quest’anno vuole cambiare le gerarchie ed è partito con il piede giusto. Ha giocato dal 1′ contro l’Udinese, dovrebbe farlo anche stasera contro l’Atalanta. Un’altra occasione per dar ragione a Maldini e Massara.