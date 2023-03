Trajkowski: «Italia Macedonia? Vi racconto le facce degli Azzurri»

Aleksandar Trajkowski, giocatore della Macedonia, è tornato a parlare dopo il gol che ha escluso l’Italia ai Mondiali: il suo ricordo

Intervistato da La Repubblica, Trajkowski ha ricordato la facce degli Azzurri di Mancini dopo Italia-Macedonia, gara che ha escluso la Nazionale dai Mondiali in Qatar:

«Gli italiani non credevano di aver davvero perso contro di noi. Dopo il triplice fischio avevano certe facce… Nessuno aveva voglia di parlare. Già dal giorno del sorteggio l’avevo presa come un segno del destino, giocare al Barbera con la mia Nazionale. Dovevo segnare io quella sera. Prima della gara sapevamo di poterli battere e fare l’impresa. Loro dovevano vincere per forza, avevano tanta pressione addosso».