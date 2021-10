Tragedia Zamparini: morto il figlio Armando a soli 23 anni

Tragedia per Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo: trovato morto a Londra il figlio 23enne Armando

Tragedia immane per l’ex presidente di Venezia e Palermo, Maurizio Zamparini. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, è stato trovato morto il figlio, Armando Zamparini, a Londra. Il ragazzo si trovava in Inghilterra dopo aver conseguito la laurea.

Il giovane di soli 23 anni sarebbe rimasto vittima di un arresto cardiaco, secondo le prime notizie. Il corpo senza vita è stato trovato nella mattinata di ieri.