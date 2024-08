Tossani sulla GESTIONE Fonseca: «Ecco le differenze con il CALCIO di PIOLI. Le difficoltà iniziali...»

Michele Tossani, giornalista e match analyst, ha parlato delle differenze tra il Milan di Fonseca e quello di Pioli, soffermandosi anche sulle attuali difficoltà della squadra

Raramente si è visto un Milan così in difficoltà come in questo avvio di stagione. Paulo Fonseca è tra i principali indiziati, con una squadra che sembra non aver ancora assimilato il suo stile di gioco. Per fare chiarezza sulla situazione, abbiamo intervistato il match analyst e giornalista Michele Tossani ai microfoni di MilanNews.

LE SUE PAROLE – «Onestamente non me l’aspettavo queste difficoltà, perché il calendario era abbastanza agevole e perché, se pur essendo calcio estivo, nel pre-campionato il Milan aveva fatto vedere qualcosa di nuovo».

LATI POSITIVI – «Provano a fare un calcio diverso, un possesso più controllato e la squadra cerca di essere un po’ più ordinata e meno verticale rispetto alla gestione Pioli. Nelle prime due partite c’è stato il solo Pavlovic come nuovo acquisto e gli altri vengono da anni di calcio iper-verticale e non è facile cambiare dal giorno alla notte».