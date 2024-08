Torriani Milan, CAMBIA tutto per la porta: Scuffet SALTA definitivamente? Le ULTIME

Dopo le ultime buone prestazioni, il Milan avrebbe preso una decisione su Torriani. Sfuma Scuffet?

Il calciomercato Milan sta valutando la possibilità di promuovere il giovane portiere Lorenzo Torriani come riserva di Maignan, in attesa del rientro di Sportiello. Come scrive Nicolò Schria, le ottime prestazioni di Torriani durante la tournée negli Stati Uniti hanno convinto la dirigenza rossonera, che potrebbe quindi decidere di puntare sul giovane talento cresciuto nel vivaio.

Questa scelta comporterebbe un rallentamento nella trattativa per l’acquisto di Simone Scuffet, che era stato individuato come possibile vice-Maignan. Il Milan sembra quindi intenzionato a dare fiducia a Torriani, che potrebbe avere l’opportunità di mettersi in mostra in Serie A.