Torino, sguardo a Pobega del Milan: ipotesi scambio con Baselli

Il Torino avrebbe messo gli occhi sul gioiellino di casa Milan Pobega, che si è contraddistinto quest’anno in B con la maglia del Pordenone

Non è un mistero che diversi club abbiano deciso di puntare i propri radar verso Pobega del Milan, come Benevento e Torino, dopo che il giovane centrocampista si è contraddistinto in questa stagione in Serie B al Pordenone.

Secondo Tuttosport i Granata vorrebbero portare alla corte di mister Longo un giovane centrocampista qualora dovesse partire Baselli e le mire di mercato sarebbero indirizzate tutte verso Pobega.

A questo punto non è da escludere che le due dirigenze cercheranno un’intesa magari arrivando a uno scambio tra i due centrocampisti.