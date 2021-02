Bertolini: «Vi spiego perchè l’Europeo è importante per tutto il movimento»

Bertolini: «Europeo tappa importante per tutto il movimento femminile». Le dichiarazioni della ct dopo Italia Israele

Milena Bertolini è stata intervistata da Rai Sport dopo il 12-0 contro Israele che ha portato l’Italia femminile all’Europeo.

«Siamo felici perché andiamo all’Europeo, una tappa importante per tutto il movimento e per le ragazze. Andare in Inghilterra permetterà a tutti e tutte di crescere. Le ragazze hanno approcciato bene la partita contro una squadra molto giovane, quasi un’Under, ma non era facile segnare due reti in avvio. Ma credo che la qualificazione sia stata conquistata con il pari in Danimarca. La mia soddisfazione è essersi qualificate direttamente alla fase finale dell’Europeo, ora godiamoci questo passaggio poi per gli obiettivi ci penseremo in futuro».