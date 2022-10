Torino Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A

Il Milan affronterà il Torino nella dodicesima giornata di Serie A. Un match importante per i rossoneri, desiderosi di dare continuità alla vittoria contro il Monza.

Calcio d’inizio domenica alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la gara in diretta e streaming in esclusiva su Dazn e in cronaca testuale su MilanNews24.com.