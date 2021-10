Torino, lavoro differenziato per Pjaca e Verdi in vista del Milan

Il Torino prosegue il suo lavoro al Filadelfia in vista del match del turno infrasettimanale contro il Milan. Le ultime

Il Torino continua la sua preparazione al Filadelfia. La squadra granata ha svolto oggi una sessione di allenamento in vista del turno infrasettimanale contro il Milan.

Dopo l’analisi tattica al video e l’attivazione muscolare in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica di preparazione alla partita di martedì sera. Terapie per Ansaldi, programma differenziato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento.