Torino Inter, la moviola dei giornali è spietata: c’è uno 0 in pagella per Guida

Non è decisamente piaciuta, ai moviolisti, la prestazione di Guida in Torino Inter: pesa il rigore non concesso ai granata per il fallo di Ranocchia su Belotti. Queste le pagelle dei giornali:

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 3,5

Tuttosport: 0