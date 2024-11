Torino Fiorentina 0-1: Palladino sbanca il Grande Torino e vola in classifica. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

La Fiorentina è semplicemente inarrestabile. Allo stadio Grande Torino, la squadra allenata da Raffaele Palladino, vince per 0-1 contro il Torino grazie al gol di Kean propiziato da un grave errore di Maripan.

Ora, in attesa degli altri risultati, la Fiorentina è seconda in classifica assieme all’Atalanta a cinque punti di vantaggio dal Milan, attualmente al settimo posto con una partita in meno.