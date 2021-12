Top Under 23: tre rossoneri nella classifica di chi vale di più

L’ultimo report dell’osservatorio calcistico CIES si concentra sui migliori talenti nei cinque maggiori tornei d’Europa.

L’ultimo report del CIES analizza i dieci giocatori U-23 più preziosi per ognuno dei 6 ruoli in campo, stima basata sul proprio modello econometrico. Ben 17 dei 60 talenti (tutti appartenenti ai top 5 tornei d’Europa) giocano in Premier League e 14 in Bundesliga, 12 nella Liga e 10 in Ligue 1 fino ai 7 della nostra Serie A. Il club più rappresentato è il Bayer Leverkusen (6 protagonisti) seguito da Barcellona (5) e Chelsea (4).

Nella lista dei difensori c’è Kalulu. Tra i centrocampisti difensivi e offensivi presenti anche Sandro Tonali e Brahim Diaz. Tra i portieri invece c’è Donnarumma. Ecco le classifiche:

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma (1999, Psg): 80 mln di euro Illan Meslier (2000, Leeds): 40 mln di euro Dogan Alemdar (2002, Rennes): 15 mln di euro Luis Maximiano (1999, Granada): 15 mln di euro Etienne Green (2000, St-Etienne): 15 mln di euro Alban Lafont (1999, Nantes): 10 mln di euro Giorgi Mamardashvili (2000, Valencia): 8 mln di euro Kristoffer Klaesson (2000, Leeds): 8 mln di euro Julen Agirrezabala (2000, Athletic Bilbao): 7 mln di euro Ivor Pandur (2000, Verona): 7 mln di euro