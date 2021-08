Tonchi Martic, agente di Vlasic: importanti parole sul futuro del croato

Tonchi Martic, agente del trequartista croato Nikola Vlasic, seguito con interesse dal Milan, ha parlato del futuro del suo assistito

«Le parole del papà di Vlasic? Al momento sto lavorando al trasferimento di Nikola: è tutto ciò che posso dire al momento». Importanti novità dalla Russia, laddove, l’agente del trequartista croato fortemente accostato al Milan nell’ultimo periodo, ha confermato la possibilità di trasferimento del suo assistito.

Pur annunciando i lavori in corso per permettere a Vlasic di vestire una casacca diversa da quella del CSKA, Martic non ha fatto nessun riferimento ad un club favorito su altri per aggiudicarsi le prestazioni del trequartista croato, con lo Zenit seriamente candidato ai blocchi di partenza.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore: il futuro di Vlasic è ancora tutto da definire.