Tonali nel mirino dei tifosi dell’Inter: accusato di antisportività . Il centrocampista bersagliato

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport la domenica post derby si è aperta con le polemiche dei social interisti per un atteggiamento antisportivo di Sandro Tonali. Minuto 77, Tonali chiede una rimessa laterale che l’arbitro Chiffi dà all’Inter.

L’Inter batte rapidamente il fallo laterale e, sei secondi dopo, Calhanoglu calcia in porta. È l’azione della grande parata in volo di Maignan. Il punto è che Tonali, per rabbia o per furbizia, lancia un altro pallone in campo – sulla fascia, lontano dal gioco – quando Calha sta stoppando e avviandosi al tiro. Al netto delle polemiche, un chiarimento: se il turco avesse segnato, il gol sarebbe stato comunque valido.