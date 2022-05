Tonali: «Spero Ibrahimovic continui a giocare, è importante averlo al nostro fianco». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Anche quando non gioca resta in piedi tutto il tempo in panchina per sostenerci. E’ qualcosa di sicuro. Dopo la partita contro il Sassuolo, ci ha preso come i suoi figli, ci ha parlato e ci ha fatto ripercorrere tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni e mezzo. Spero continui a giocare, è importante averlo al nostro fianco. Lui alza tanto il livello in allenamento e non vuole mai perdere nemmeno le partitelle. Vi svelo un segreto: nelle ultime settimane, la squadra titolare non ha mai vinto una partitella»