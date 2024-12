Tonali Newcastle, serata da urlo in Coppa di Lega: l'ex Milan fa doppietta e vince il premio - Milan News 24

Tonali Newcastle, serata da urlo in Coppa di Lega: l’ex Milan fa doppietta e vince il premio. Partita strepitosa contro il Brentford

Tonali è stato protagonista assoluto della vittoria del Newcastle in Coppa di Lega contro il Brentford.

L’ex Milan ha segnato una doppietta nel 3-1, aggiudicandosi anche il premio di Man of the Match. Per il centrocampista sono stati i primi gol in stagione (uno bellissimo, con un destro da fuori area al volo), decisivi per l’approdo in semifinale. E li ha festeggiati con grande gioia dopo il lungo momento di difficoltà.