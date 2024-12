Tonali giura amore al Newcastle: «Compagni e staff mi hanno aiutato tanto, lo ricorderò per tutta la vita»

Tonali ha parlato dopo la vittoria del Newcastle per 3-1 contro il Brentford in cui ha segnato una doppietta: le dichiarazioni

Tonali ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria del Newcastle per 3-1 contro il Brentford di Coppa di Lega in cui ha segnato una doppietta. Queste le parole dell’ex Milan riportate da Sky Sport.



LE DICHIARAZIONI – «E’ stata una serata speciale per me e per i tifosi del Newcastle, per la squadra, perché siamo in semifinale. Abbiamo giocato veramente bene, da squadra solida. Siamo felici, ora dobbiamo recuperare bene perche dobbiamo essere preparati per la prossima partita. Gol? Penso che il primo sia stato più bello. Ho provato le stesse emozioni della prima in campo con l’Aston Villa, questo è così importante per me adesso, per la mia famiglia, la squadra e questi tifosi meravigliosi. Sono felice per i miei compagni. Tutti i compagni mi hanno aiutato tanto la scorsa stagione, ogni giorno ho sentito l’amore dei miei compagni e dello staff e lo ricorderò per tutta la vita».