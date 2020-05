Tonali Milan, l’agente: «Spero che i nostri talenti rimangano in Serie A»

Tonali Milan: Beppe Bozzo, agente del centrocampista del Brescia, non ha escluso che il proprio assistito possa rimanere in Serie A

TONALI MILAN – Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, non ha escluso che il proprio assistito possa rimanere in Serie A. Dichiarazioni che potrebbero essere anche un segnale per il Milan: «Sandro è un giocatore fortissimo, lasciamo che parli il campo. Il processo di italianizzazione delle rose è iniziato un po’ di tempo fa, questo si vede di riflesso nella Nazionale che Mancini sta abilmente plasmando con giovani interessanti. Credo che l’emergenza a causa del virus e il conseguente mercato creativo non sarà necessariamente un ostacolo per la permanenza in Italia dei nostri talenti» ha dichiarato il procuratore a Tuttosport.