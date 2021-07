Tonali, Milan e Brescia hanno trovato l’accordo: ora tocca a lui ridursi l’ingaggio, ovvero accettare le condizioni del Milan

Tonali, Milan e Brescia hanno trovato l’accordo: ora tocca a lui ridursi l’ingaggio, ovvero accettare le condizioni del Milan. Gazzetta dello sport fa il punto della situazione a pag. 37 dell’edizione odierna: “Intesa Milan-Brescia. Ora tocca al giocatore. ridursi l’ingaggio. L’ultima parola sull’accordo spetta a Sandro. Guadagna 1,6milioni,il club vuole un taglio”.

DUE QUESTIONI IMPORTANTI- “Semaforo verde”- si legge e come riporta il quotidiano, dai 35 milioni pattuiti un anno fa, l’affare si chiuderà a 25, compresi i 3 per Olzer. Al raduno, prosegue la rosea, I rossoneri spingono per chiudere entro l’8 luglio e dare subito a Pioli il centrocampista.