Tonali, l’ex Milan torna in Serie A? Il top club prepara l’offerta da urlo al Newcastle

Tonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan può tornare in Serie A: la Juve prepara l’offerta da urlo al club inglese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A in estate.

Per il regista del Newcastle ci sarebbero già stati dei primi contatti indiretti tra le parti. La Juve sa che dovrà sborsare almeno 60-70 milioni e per questo motivo starebbe studiando l’offerta giusta: l’idea sarebbe quella di proporre Douglas Luiz come contropartita tecnica (valutato 35-40 milioni) per abbassare la parte cash.