Tonali, colpo di scena. Cellino: «Vuole restare in Italia, lo asseconderemo»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, afferma che la volontà di Sandro Tonali sia quella di restare in Serie A: dove andrà?

Intervistato da Gr Parlamento, Massimo Cellino, presidente del Brescia, è tornato a parlare del futuro del talento delle rondinelle Sandro Tonali smentendo categoricamente una cessione all’estero del giocatore:

«Sia Juventus che Inter me l’hanno chiesto, ma non sono le uniche. Tonali vuole restare in Italia e noi lo asseconderemo, questo è sicuro. Contropartite? Non mi piacciono gli scambi e non stiamo qui a chiedere l’elemosina». Oltre a Juventus e Inter, le due squadre italiane citate da Cellino, sulle tracce di Tonali ci sarebbe anche il Milan club di il giovane metronomo del Brescia è tifoso.