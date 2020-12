Tonali a Sky: «Dimostriamo di essere squadra anche senza Ibra»

Sandro Tonali ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, le sue parole e Sky

Intervistato da Sky Sport, Sandro Tonali ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo di oggi a Reggio Emilia:

«Ibra è una pedina che fa vincere le partite, ci aiuta in tutte le fasi anche quelle di non possesso. E’ un leader e ci affidiamo molto a lui. Nei momenti in cui non c’è dobbiamo essere squadra e l’abbiamo dimostrato, cerchiamo anche oggi senza di lui di mantenere sempre la nostra identità e di continuare così sulla nostra strada».