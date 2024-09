Tomyasu Milan, DUELLO in Serie A per l’ex obiettivo del Diavolo! Lo vogliono QUESTE squadre

Tomyasu-Milan, duello in Serie A per l’ex obiettivo del Diavolo! Lo vogliono Inter e Juve, rossoneri ormai defilati

Come riferito da Tmw, il calciomercato Juve potrebbe prestito ritirarsi dalla corsa per Tomiyasu, difensore in uscita dall’Arsenal e con una gran voglia di tornare in Serie A, lì dove ha un passato con la maglia del Bologna.

Il giapponese è stato accostato al club bianconero nelle ultime settimane, ma il rifiuto dei Gunners al prestito rende difficile l’affare. Giuntoli, infatti, non è intenzionato a spendere i 20 milioni richiesti per il cartellino. Il difensore è stato accostato con insistenza anche al calciomercato Milan.