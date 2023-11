Tomori e Thiaw il muro rossonero: quando ci sono loro è media da scudetto! Il dato positivo sui difensori

Verso il match tra Milan e Udinese, Opta ha proposto alcune statistiche per analizzare la partita. Ecco una bella statistica sui difensori rossoneri Tomori e Thiaw.

STATISTICA – «Da quando Malick Thiaw ha esordito in Serie A TIM (16 ottobre 2022), il Milan ha registrato con lui e Fikayo Tomori insieme in campo una media di 2.3 punti a partita e di 0.7 gol subiti, che variano rispettivamente calando a 1.3 punti e salendo a 1.8 reti incassate nelle occasioni in campionato senza almeno uno dei due difensori».