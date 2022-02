ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tomori brucia i tempi: recupero lampo per il derby? Quando si decide per l’impiego del centrale

Come riportato da Tuttosport Tomori sta bruciando i tempi di recupero dopo l’intervento al ginocchio sinistro. Per questo ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: sensazioni buone visto che il ginocchio non si è gonfiato.

Tra oggi e domani potrebbe essere a totale disposizione di Pioli e quello sarà il test definitivo: se ci sarà l’ok l’ex Chelsea potrebbe addirittura partire dall’inizio al fianco di Romagnoli, se no spazio a Kalulu.