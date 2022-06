Tomori su Maldini: «Mi ha dato un sacco di consigli quando ero solo in prestito»

Fikayo Tomori, centrale inglese del Milan, ha svelato un interessante retroscena sul rapporto con Paolo Maldini

Fikayo Tomori ha svelato un curioso retroscena su Paolo Maldini. Le sue parole al The Athletic:

«Nel marzo 2021, quando ero ancora in prestito, parlavamo di come mi stavo trovando, di cosa pensava che potessi migliorare, di come pensava che le cose stessero andando per me. A quel punto ero ancora in prestito, quindi che lui mostrasse ancora interesse per me, dicendomi cosa potevo migliorare era… beh, detto da lui è tutta un’altra storia».