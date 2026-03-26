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Tomori torna in nazionale: data e ora dei due impegni dell’Inghilterra in amichevole
Tomori torna in nazionale: data e ora dei due impegni dell’Inghilterra in amichevole. Segui le ultimissime sui rossoneri
Con la stagione 2025/2026 che si avvia verso il suo gran finale, il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio all’ultima sosta dedicata alle selezioni nazionali. In casa Milan, il centro sportivo di Milanello si svuota parzialmente: sono ben tredici i calciatori del Diavolo chiamati a rappresentare i rispettivi paesi in giro per il mondo. Un momento delicato per l’allenatore Massimiliano Allegri, che dovrà monitorare a distanza la condizione fisica dei suoi pilastri.
Strategia e gestione: il lavoro di Allegri e Tare
Mentre i campi internazionali si accendono, a Milano resta il quartier generale dove il direttore sportivo Igli Tare continua a pianificare il futuro del club. Tare, in costante contatto con lo staff di Allegri, sa quanto sia fondamentale che i giocatori rientrino integri per l’ultimo sprint stagionale, dove ogni punto peserà come un macigno per le ambizioni dei rossoneri.
Il calendario di Fikayo Tomori con l’Inghilterra
Tra i convocati di maggior rilievo spicca senza dubbio Fikayo Tomori. Per il forte centrale classe ’97 sono previste due amichevoli di lusso a Londra, test fondamentali per confermarsi nelle gerarchie della nazionale dei Tre Leoni:
- Inghilterra-Uruguay: Venerdì 27 marzo, ore 20.45 (Londra) – Gara Amichevole.
- Inghilterra-Giappone: Martedì 31 marzo, ore 20.45 (Londra) – Gara Amichevole.
Non solo amichevoli: impegni decisivi per i giovani
Se per i veterani come Tomori si tratta di test di prestigio, il discorso cambia per i talenti più giovani della cantera del Diavolo. I ragazzi impegnati con le selezioni Under 21 e Under 20 saranno infatti chiamati a disputare partite da “dentro o fuori”, valide per le qualificazioni agli Europei di categoria.