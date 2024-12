Tomori Milan, Fonseca: «Giocatore importantissimo per la mia squadra». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico su Tomori.

TOMORI – «Tomori è un gran professionista, cosa molto importante per me. Gioca o non gioca lavora sempre alla stessa maniera. Ha giocato, è stato in panchina. Questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra e per me è importante. Non posso assicurare ad un calciatore se giocherà di più da domani in avanti ma per me è importante».