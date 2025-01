Tomori Milan, mossa a sorpresa di Conceicao! Inglese titolare, un insospettabile va in panchina con la Juve

Tomori Milan, Sergio Conceicao prepara la mossa a sorpresa: l’inglese torna titolare con Thiaw. Gabbia in panchina

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Sergio Conceicao ha pronta una clamorosa novità nella formazione di questa sera, giorno della seconda semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto ieri l’Inter battere l’Atalanta approdando alla finalissima di lunedì.

Fikayo Tomori verso il ritorno da titolare in Juventus–Milan. È stato provato in allenamento assieme a Thiaw: Matteo Gabbia dovrebbe andare in panchina. Conceiçao gli darà una chance importante anche in chiave mercato: Fik vuole restare, a lui sfruttarla.