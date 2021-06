Tomori, l’ottimismo Milan e quell’idea che deve convincere Abramovich

Tomori, l’ottimismo Milan e quell’idea che però deve convincere Abramovich a cedere il giocatore senza rimetterci più di quanto previsto

Tomori, l’ottimismo Milan e quell’idea che però deve convincere Abramovich a cedere il giocatore senza rimetterci più di quanto previsto. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito alla questione del centrale di difesa.

CONTATTI ASSIDUI- “Anche ieri i contatti con Londra sono stati numerosi- si legge- si sta provando a trovare la formula giusta che metta d’accordo i due club. In via Aldo Rossi sperano di abbassare il prezzo- prosegue il quotidiano- fissatoa28 milioni di euro. Magari una forma di pagamento più favorevole alla società di Abramovich, sinora prevista su base triennale. L’ultima conference call non è bastata a far quadrare i conti. Così le parti si sono aggiornate ad oggi. Tra i vertici rossoneri continua a prevalere l’ottimismo”.