Tomori Juventus, il club presenterà un’offerta al Milan: Kalulu la chiave per arrivare all’inglese

Tomori Juventus, sarebbe pronta l’offerta per il calciatore inglese. La volontà del difensore del Milan sembra piuttosto chiara

La Juventus starebbe preparando un’offerta da presentare al Milan per Fikayo Tomori. Il club bianconero sembrerebbe intenzionato ad anticipare anche la cifra che dovrebbe corrispondere a giugno per il riscatto di Pierre Kalulu, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. Una mossa aggiuntiva per convincere i rossoneri.

La volontà del difensore inglese sembrerebbe però chiara: non vuole lasciare il Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato.