Tomori Juventus, l’ex Milan Kalulu non ha dubbi: «Io guardo solamente una cosa»

Tomori Juventus, Pierre Kalulu ai microfoni di DAZN ha commentato le voci di mercato sul difensore centrale inglese

Pierre Kalulu, nel post partita di Juventus–Milan, ha riposto così alle voci di mercato che avvicinano Fikayo Tomori ai bianconeri. Queste le parole dell’ex giocatore rossonero:

TOMORI ALLA JUVENTUS? – «Da 5 anni sono in Italia e ogni anno c’è tanto rumore sul mercato. A voi piace tantissimo. Io guardo solo quando sono firmati i contratti, non serve parlare troppo. Per me personalmente poi va bene, solo questo…».