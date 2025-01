Tomori Juve, Thiago Motta esce allo scoperto: «Al Milan ci sono tanti giocatori forti, ma...»

Tomori Juve, Thiago Motta esce allo scoperto sul difensore del Milan che è un obiettivo di mercato dei bianconeri: le parole

Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato anche di Tomori, difensore del Milan che è un obiettivo di mercato della Juve.

TOMORI – «Non conosco, non parlo dei giocatori altrui, parlo dei miei. Penso in modo collettivo, lì ci sono tanti giocatori forti. È evidente per tutti, giocare nel Milan o nella Juventus è così. Se mi chiedi dei miei giocatori ti rispondo, degli altri no non è da me. Anche perché non vorrei che gli altri parlassero dei miei, sono molto geloso».

